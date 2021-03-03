Голосование по проектам благоустройства общественных пространств Ростовской области продлится месяц

С 26 апреля по 30 мая жители Ростовской области смогут принять участие в онлайн-голосовании за выбор дизайн-проектов парков и скверов, благоустройство которых запланировано на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

В сообщении сказано, что выбора дизайна муниципальные образования выйдут с проектами на областной конкурс. Он будет проходить в два этапа с 20 июня по 20 октября 2021 года. В Ростовской области к голосованию представлены 114 парков и скверов в 55 муниципальных образованиях. Отдать голос за дизайн-проект можно будет на всероссийской платформе, которую запустит министерство строительства РФ и АНО «Диалог регионы».

Наталья Шинкарева