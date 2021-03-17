СК проводит проверку после обрушения кровли многоквартирного дома в Ижевске

Следственный отдел по Ленинскому району Ижевск СУ СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку после обрушения кровли жилого дома в пос. Машиностроителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-службе ведомства республики.

«По предварительным данным, причиной произошедшего явилось воздействие значительной массы снега, скопившейся на крыше дома. По результатам проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание дома»,— говорится в сообщении.

Напомним, что в одном из многоквартирных домов в пос. Машиностроителей в Ижевске обрушилась кровля. Пострадавших нет, все 46 жильцов, включая 10 детей, были эвакуированы. Прокуратура также проводит проверку по данному факту. Власти города поставили задачу управляющим компаниям проверить состояние крыш и чердачных перекрытий старых домов.