Завершились прения по уголовному делу бывшего топ-менеджера Крайинвестбанка Василия Попандопуло

В Ленинском суде Краснодара прошли прения в процессе по обвинению бывшего первого заместителя гендиректора ПАО «Крайинвестбанк» Василия Попандопуло и директора ООО «Южный полюс» Дениса Попереко, сообщили в суде. Обвинение попросило назначить подсудимым наказание в виде семи и шести лет лишения свободы, защита подсудимых настаивает на их невиновности, об этом же в прениях заявил экс-топ-менеджер банка Василий Попандопуло, а Денис Попереко от выступления отказался.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Василий Попандопуло и Денис Попереко обвиняются в особо крупном мошенничестве: по версии обвинения, подсудимые организовали незаконную серию сделок с участком площадью 190 га на острове в старом русле реки Кубань. Изначально участок был передан в аренду под гольф-клуб, затем несколько раз сменил владельцев, в итоге земля перешла в собственность краевого ПАО «Крайинвестбанк». Василий Попандопуло утверждает, что приобретение банком земли с целью замещения проблемных активов ликвидными было инициировано владельцем ПАО «Крайинвестбанк» – администрацией края, а он как заместитель гендиректора имел только самое общее представление о сделке.

Подробнее об уголовном деле в отношении Василия Попандопуло — в материале “Ъ-Юг” «На поле для гольфа вызрели сроки»

Анна Перова, Краснодар