На реках Кубани установили 250 датчиков измерения уровня воды

В Краснодарском крае после снежной зимы усилен контроль за уровнем воды в реках: установлены 250 датчиков, ведется ежедневный мониторинг. В настоящий момент угрозы подтопления населенных пунктов нет, сообщают в пресс-службе краевой администрации.

Кроме того, во всех муниципалитетах установлены 1700 устройств автоматического оповещения жителей о ЧС.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, выявлено 622 территории с высокими рисками подтоплений. «Сейчас продолжается работа по установлению их четких границ, чтобы не допустить строительства в потенциально опасных зонах», - отметил губернатор. Также в регионе выявлены все бесхозные гидросооружения, в настоящий момент обследованы 167 таких объектов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений, ожидающихся на территории региона.

По данным ведомства, 17-18 марта 2021 года на Кубани прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании и грозой, градом, усилением ветра до 20 м/с. На реках возможны подъёмы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Наталья Решетняк