МЧС предупредило о ливнях с градом, шквалистом ветре и подъемах воды на Кубани

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений, ожидающихся на территории региона.

По данным ведомства, 17-18 марта 2021 года на Кубани прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании и грозой, градом, усилением ветра до 20 м/с. На реках возможны подъёмы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с этим экстренные службы приведены в режим повышенной готовности организована работа оперативного штаба и оперативных групп. Также МЧС призывает всех жителей и гостей региона внимательнее следить за погодой и проявлять бдительность.

Как сообщает Краснодарский гидерометцентр, 17 марта на Кубани будет облачно с прояснениями. Временами осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильные осадки, возможна гроза. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов, в юго-западных районах края до 8 градусов; днем 11-16 градусов.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами дождь, во второй половине дня местами сильный. Ветер южной четверти 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с, в Туапсинском районе до 22 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, днем 10-15 градусов.

18 марта местами ожидаются сильные осадки, возможна гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов, днем 7-12 градусов. На Черноморском побережье – переменная облачность, временами дождь, местами сильный – до 20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем 7-12 градусов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 11 марта МЧС предупреждало жителей Краснодарского края о гололеде, ветре и налипании мокрого снега.

Алексей Белянин