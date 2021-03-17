На благоустройство сектора «А» курорта Шерегеш планируется направить 800 млн рублей

В Кузбассе программа благоустройства сектора «А» Курорта Шерегеш оценивается в 800 млн руб. Приступить к ее реализации планируется в 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя правительства региона по вопросам культуры, спорта и туризма Сергея Алексеева. Основную часть мероприятий по благоустройству предполагается выполнить в 2023-2024 годах.

По словам главы Таштагольского района Владимира Макуты будут созданы пешеходные зоны, велодорожки, будет также обустроен ручей.

Кроме того, к 2030 году планируется увеличить протяженность горнолыжных трасс курорта до 100 км (сейчас их протяженность — 56 км).

Сергей Алексеев отметил, что проект развития комплекса Шерегеш до 2024 года и получит 3,27 млрд руб., из которых около 2,5 млрд руб. — федеральные средства, остальное — из бюджета области. В 2021 году будет выделено около 700 млн руб. в 2022-2023 годах — по 1 млрд руб., оставшаяся часть денег — в 2024 году.

Шерегеш — горнолыжный комплекс в Таштагольском районе Кузбасса. Открылся в 1981 году. Расположен в 5 км от одноименного поселка. Как сообщала администрация района, в январе 2021 года курорт посетили 438 тыс. туристов. Это на 28,5% больше, чем в январе прошлого года.

Екатерина Лукашевич