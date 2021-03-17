Глава краевого диспансера в Красноярске ушел в отставку

Главный врач онкоцентра Красноярского края Андрей Модестов отправлен в отставку. Минздрав не будет продлевать с ним контракт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения региона Бориса Немика.

По словам господина Немика, решение было принято в связи с «новыми требованиями к онкологический помощи» в крае. «Есть задачи в онкологии, которые пока до сих пор решить не удалось, это такая обычная ротация, когда требуется усиление»,— сказал он, отметив, что министерство рассматривает кандидатуру местного специалиста на должность руководителя медучреждения.

По информации местных СМИ, отставка главврача может быть связана с якобы его несогласием с формой государственно-частного партнерства с участием компании «Мединвестгрупп» при строительстве нового корпуса. Как сообщалось, 5 марта ГК «Мединвестгрупп» заявила о готовности построить онкоцентр в городе.

По данным министерства здравоохранения региона, специалисты Счетной Палаты края и территориального фонда ОМС по итогам проверки в действующем клиническом онкологическом диспансере выявили нарушения при организации и оказании онкопомощи жителям. «Ранее администрация учреждения информировалась о имеющихся жалобах и выявленных в ходе текущих проверок недостатках, ставился вопрос об устранении замечаний»,— уточняет ведомство. Министр здравоохранения рассматривает вопрос о проведении в диспансере аудита федеральными экспертами.

Андрей Модестов окончил Красноярский государственный медицинский институт в 1988 году. С 1990 по 1993 год проходил обучение в аспирантуре во 2-м Московском государственном университете имени Н.И. Пирогова. До 2003 года работал на руководящих должностях в фармацевтических компаниях. С 2004 по 2010 год был главным врачом МУЗ ГП №1. В январе 2010 года стал главным врачом Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени А.И. Крыжановского.

Екатерина Лукашевич