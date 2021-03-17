Администрация Ростова обжаловала решение о строительстве второй очереди аквапарка H2O

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Ростовской области по делу о строительстве второй очереди аквапарка H2O. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в ноябре ООО «Водно-оздоровительный комплекс „Горизонт“», ООО «Горизонт-Энерго» и ООО «Омега» обратились в суд с требованием признать незаконными действия горадминистрации, которая не разрешила строить вторую очередь аквапарка H2O. В апреле 2020 года строительство было одобрено, однако 15 октября департамент архитектуры и градостроительства Ростова выпустил постановление об отмене разрешения. Причиной стало несоответствие проекта градостроительным нормам. Вторая очередь аквапарка с парковкой и открытой аквазоной должна была иметь площадь более 42,8 тыс. кв м.

В феврале суд удовлетворил иск, признав решение городской администрации незаконной.

Наталья Шинкарева