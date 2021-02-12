Суд удовлетворил иск владельцев H2O о строительстве второй очереди аквапарка

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Водно-оздоровительный комплекс „Горизонт“», ООО «Горизонт-Энерго» и ООО «Омега» о признании действий горадминистрации незаконными. Ранее городская администрация отменила разрешение на строительство второй очереди аквапарка H2O. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Напомним, в апреле 2020 года строительство второй очереди было одобрено, однако 15 октября департамент архитектуры и градостроительства Ростова выпустил постановление об отмене разрешения. Причиной стало то, что проект не соответствовал градостроительным нормам.

Вторая очередь аквапарка с парковкой и открытой аквазоной должна была иметь площадь более 42,8 тыс. кв м.

Наталья Шинкарева