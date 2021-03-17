Бывший начальник курского управления ГИБДД не смог оспорить увольнение в кассации

Первый кассационной суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу бывшего начальника курского управления ГИБДД Алексея Баланина о восстановлении в должности. Резолютивная часть решения в картотеке суда еще не опубликована.

Алексей Баланин был уволен в апреле 2020 года. В полиции посчитали, что господин Баланин недобросовестно исполнял обязанности, выдавая удостоверения членов несуществующего общественного совета при региональном управлении ГИБДД.

В июне экс-начальник восстановился в должности: Ленинский райсуд Курска посчитал, что приказ «не содержит описания действий (бездействий), квалифицированных как проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел» и прислушался к свидетелям, заявившим о существовании совета. Однако в сентябре облсуд признал увольнение законным.

Подробнее о попытках Алексея Баланина вернуться на работу читайте в материале “Ъ”.

Александр Прытков