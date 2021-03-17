Тренды изменились

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему не стоит носить ювелирные сеты и драгоценные аксессуары.

Недавно я наткнулась на одну из множества статей с названием типа «10 украшений, которые вышли из моды». И там, например, были упомянуты массивные колье. Ответить автору хотелось какой-нибудь одной фотографией — например, новым колье с циклопического размера топазами от Louis Vuitton, ну или невероятно популярным ошейником-цепью из коллекции Tiffany T. Вообще ювелирная мода сейчас настолько разнообразна, поэтому сложно сходу назвать то, что вот прямо совсем вышло из моды, но такие вещи на самом деле есть. Поговорим о нескольких из них.

И первое, что совершенно немодно, — это носить украшения сетами, если речь не идет о парюре для дресс-кода white tie. В повседневной жизни носить серьги, подвеску, браслет и кольцо одного дизайна одновременно не стоит. Если вам невероятно нравится какая-то коллекция, можете купить хоть четыре, хоть десять украшений из нее, но носите не более двух одновременно, а не «комплектом».

Другой ушедший тренд вызывает ностальгию и желание его когда-нибудь вернуть. Я о драгоценных аксессуарах. Раньше золотой бинокль в театре, веер из страусиных перьев с драгоценными камнями или даже такие бытовые предметы, как расческа для волос или щетка для обуви, выполненные ювелирами, не были чем-то невероятно редким и демонстрировавшим эксцентричность владельца. Теперь такое редко встретишь.