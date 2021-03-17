«Майорка соткана из солнечных бликов на бирюзовых волнах»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о вновь открывшемся для туристов из ЕС острове Испании.



Испания сегодня, остров Майорка, который первым из всех курортов страны открылся для зарубежных туристов. Власти выразили готовность принимать туристов из стран Евросоюза, в частности, из Германии без тестирования и карантина. И это только первый шаг. Следующий — гости из других стран. В первую очередь из Великобритании и России.

Этот остров соткан из солнечных бликов на бирюзовых волнах, из соленого ветра и тонкого аромата апельсиновых цветов. Его ломкое имя звучит в песне рыбаков, латающих синие сети, в шелесте крыльев ветряных мельниц и перезвоне овечьих колокольчиков.

Чтобы увидеть настоящую Майорку, нужно покинуть широкие пляжи Плайя-де-Пальмы и бессонные дискотеки Магалуфа и отправиться по дорогам римских легионеров, каменистым тропам паломников и монахов мимо миндальных рощ и горных террас с древними кривыми оливами. И тогда остров просто упадет вам в ладони, откроет свои наивные секреты и нашепчет удивительные сны, где невозможно отличить явь от вымысла, потому что не бывает такого пронзительно бирюзового моря, таких сладких апельсинов и таких сочных пейзажей, как на Майорке.

Курорты острова отличаются друг от друга так, как будто находятся на разных широтах. Самое туристическое побережье — южное. Там в большом заливе — столица Пальма с причалами для круизных лайнеров и мариной для роскошных яхт. К западу от нее пейзажи становятся более натуральными что ли, как в Ильетас, где берег грубо изрезан очертаниями бухт. А на скале стоит дворец короля Испании. Неподалеку Кала Мескида — место для последних романтиков и влюбленных. Здесь можно наслаждаться запахом сосен и тишиной, которую только изредка нарушают конское ржание или крик петуха. Вот такой многоликий остров Майорка.