Петербургский Горизбирком отправил в ЦИК заявку на проведение электронного голосования

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 10 марта направила в Центральную избирательную комиссию заявку на участие в электронном голосовании. Ведомство планирует запустить удаленный формат в ходе сентябрьского единого дня голосования.

Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на городской избирком. Среди предоставленных ЦИКу данных — сведения об эпидемической ситуации, доступности интернета среди населения, а также о количестве горожан, имеющих электронную подпись на «Госуслугах». Всего ЦИК определит пять регионов, где в сентябре можно будет проголосовать через «Госуслуги». Шестым регионом на особых условиях будет Москва. Окончательный список регионов-участников будет сформирован в мае.

Отмечается, что действующее законодательство о выборах не даст петербуржцам возможности голосовать дистанционно на выборах в ЗакСобрание — если ЦИК одобрит заявку города, проголосовать онлайн можно будет только на выборах в Госдуму.

Подробнее об участии регионов в электронном голосовании — в материале “Ъ-СПб” "Избирателям Петербурга предложат блокчейн"