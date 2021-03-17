Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, когда и какой выставкой планируется открытие нового музея современного искусства в Париже и кто является его владельцем.

В Париже открывается очередной музей современного искусства. На этот раз бенефициаром станет владелец аукционного дома Christie`s Франсуа Пино. Владелец концерна Kering считается третьим по величине состояния человеком Франции. В личном собрании Пино более 5 тыс. произведений искусства XX-XXI веков.

Как пишет TheArtNewspaper Russia, Пино стремился построить свой музей на родине еще с 2000 года. Но не мог найти подходящего для строительства места, и за это время открыл аж два музейных комплекса в Венеции, — Палаццо Грасси в 2006-м и Пунта делла Догана в 2009-м.

Место нашлось в 2016-м — это здание Биржи в двух кварталах от Лувра и в 20 минутах от Бобура. Музей Bourse de Commerce — Pinault должен был открыть двери уже 23 января нынешнего года, однако, очередные ковидные ограничения во Франции отодвинули старт на неопределенный пока срок.

И все же новый музей, конечно, откроется. Эксперты особо отличают важность этого события в постпандемийную эпоху и приводят данные, опубликованные Международным советом музеев. По ним, каждый третий музей или галерея мира будут сокращать пространство и персонал, а каждое десятое такое учреждение культуры просто закроется.

На открытие руководство Bourse de Commerce обещает выставку «столь же серьезную, как ситуация в которой мы оказались». Уж не знаю, будет ли это групповой проект или чья-то персональная экспозиция, как, например, выставки Люка Тюйманса в Палаццо Грасси на прошлой Венецианской биеннале или супер-проект Дэмиена Херста и в Грасси, и в Догане на позапрошлой. Уверен, это будет эффектно.

Кстати, в планах нового музея также и проведение «выездных» выставочных проектов. Уже намечены экспозиции Анри Карье-Брессона в Национальной библиотеке Франции и Джеффа Кунса в Музее цивилизаций Европы и Средиземноморья в Марселе.

Так что теперь в Париже свои частные музеи имеют оба многолетних соперника по богатству и собирательству: Bourse de Commerce — у Франсуа Пино, Louis Vuitton — у Бернара Арно, главы концерна LVMH, открытый с 2014 года.