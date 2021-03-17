Кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области по итогам 2020 года превысил 90 млрд рублей

По итогам работы банка ВТБ в Нижегородской области за 2020 год общий кредитный портфель подразделения составил 90,6 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения на 1 января превысил 131,4 млрд рублей, увеличившись почти на треть. При этом наибольший рост достигнут по розничному направлению: кредитный портфель физлиц за отчетный период вырос на 16%, портфель привлеченных средств — на 35%.



Розничный кредитный портфель на 1 января 2021 года достиг 49,7 млрд рублей, увеличившись за год на 16%. Половина его объема — 24,8 млрд рублей — приходится на ипотеку (плюс 31% к прошлому году). Портфель кредитов наличными вырос на 5%, до 20,6 млрд рублей, автокредитов — на 7%, до 2,7 млрд рублей.

Всего за прошедший год ВТБ предоставил жителям Нижегородской области 27,5 тысяч кредитов на общую сумму порядка 26 млрд рублей, что на 27% больше показателей прошлого года по количеству и на 22% — по объем выдач. Из них — 13,7 млрд рублей — это ипотечные кредиты (+ 46% к результату прошлого года), 10,1 млрд рублей — кредиты наличными (+2%) и 2 млрд рублей — автокредиты (+9%).

Значительный рост достигнут в сегменте привлеченных средств населения. Ресурсный портфель физлиц подразделения за отчетный период вырос на 35% и на 1 января превысил 98,2 млрд рублей. Существенная часть в нем приходится на депозиты — 71,9 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом — 21%. При этом почти вдвое — до 26,4 млрд рублей — увеличился портфель инвестиционных продуктов.

Корпоративный кредитный портфель регионального офиса на 1 января составил 40,9 млрд рублей., из которых 25,7 млрд рублей составляют кредиты клиентам среднего и малого бизнеса. В прошедшем году ВТБ продолжил активную работу по финансированию регионального бизнеса в рамках программ государственной поддержки. Портфель льготных кредитов по ним на 1 января 2021 года превысил 8,8 млрд рублей. Из них 4,2 млрд рублей приходится на программу Минэкономразвития №1764 льготного кредитования субъектов МСП, более 1,8 млрд рублей — на программу Минсельхоза №1528 и около 2,1 млрд рублей — на программы поддержки занятости в период пандемии коронавируса.

Управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский прокомментировал: «Вопреки негативным ожиданиям экспертов по развитию рынка мы в прошедшем году продолжили расти. В розничном кредитовании драйвером роста остается ипотека. Спрос на нее в регионе был колоссальным — объем выданных жителям области жилищных займов увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 46%. В сегменте привлечения взрывной рост мы фиксируем по портфелю средств, вложенных нашими клиентами в инвестиционные продукты. Для бизнеса региона хорошим подспорьем в прошедший непростой год стали реализованные банками меры государственной поддержки клиентов, пострадавших в результате пандемии: ВТБ предоставил нижегородским компаниям в рамках госпрограмм 422 и 696 финансовую помощь на 2,1 млрд рублей и провел реструктуризации кредитных обязательств на почти 9 млрд рублей. Пандемия ускорила развитие каналов онлайн-обслуживания клиентов, и прошедший год можно по праву считать годом технологического прорыва в части внедрения цифровых сервисов. Были реализованы первые онлайн-сделки ипотечного и автокредитования, проведена масштабная трансформация мобильного приложения «ВТБ Онлайн», активно внедрялась технология цифрового подписания документов, благодаря чему доля клиентских операций в электронном формате в нижегородских офисах банка по итогам прошлого года превысила 30%».