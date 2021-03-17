На Кубани за сутки скончались 12 человек с коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки скончались 12 человек с подтвержденным диагнозом «Коронавирусная инфекция». Сутками ранее число умерших пациентов ковидных госпиталей региона составило 13 человек. Такое же количество летальных случаев зафиксировано 15 марта. Данные следуют из официальной статистики оперативного штаба Кубани по предотвращению распространения инфекции.

О возрасте и поле пациентов не сообщается, также нет информации о том, в каких медучреждениях региона зафиксированы смерти.

Общее количество пациентов, умерших в результате осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 2 159 человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 17 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 124 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных случаев в регионе достигло 40 721.

Наталья Решетняк