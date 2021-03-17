Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чем версия концерна «Уралвагонзавод» отличается от оригинальной модели «Уралтрансмаша».

Выпуск автомобильными компаниями своих же моделей из далекого прошлого — заметный тренд наших дней. Марка Bentley, например, только что удивила всех ограниченной серией модели Blower — точной копией машины, выпущенной в 20-е годы прошлого века. Чем-то похожим сейчас занимается Jaguar. Нас, впрочем, этим не удивишь. У нас в Тольятти выпускается Niva, а в Ульяновске — «буханка». И то и другое — по сути, ретроавтомобили, поэтому мы можем позволить себе замахнуться на нечто большее.

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» получил сертификат соответствия на низкопольный ретротрамвай, в котором сочетаются современные технологии и эстетика начала XX века. Выданный Министерством транспорта документ дает право выпускать созданную «Уралтрансмашем» модель серийно. Ретротрамвай создан на основе современной низкопольной модели 71-415, которая впервые была представлена в 2018 году на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге.

От стандартной модели ретроверсия отличается внешностью и интерьером. Так, в задней части вагона расположено большое металлическое колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. В районе места кондуктора находится трос, при опускании которого срабатывает механический звонок в кабине машиниста, сигнализирующий о необходимости остановки. Часть элементов интерьера выполнена вручную. Например, в салоне лавки сделаны из деревянного, покрытого лаком бруска. Всего в вагоне 38 сидений плюс одно для вагоновожатого, а общая пассажировместимость — 174 человека.

Впрочем, получившаяся ретромодель — это именно стилизация, а не копия вагона, в котором Глеб Жеглов брал Костю Сапрыкина (он же Кирпич). У трамвая абсолютно современные двери, большое электронное табло над лобовым стеклом. Поэтому в Екатеринбурге, где ретроновинка сейчас проходит испытания, прохожие едва ли так же выворачивают шеи, как это происходит в Москве во время уже ставшего традиционным «Парада трамваев».