Петр Колтыпин посетил с рабочим визитом Владимирскую область

В рамках визита состоялась рабочая встреча вице-президента, председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Петра Колтыпина с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным. Основными темами обсуждения стали цифровизация экономики, развитие образования, поддержка сферы здравоохранения и реализация инфраструктурных проектов. Обсуждались также перспективы использования возможностей экосистемы Сбера для региона и населения.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер является стратегическим партнером Владимирской области. При поддержке руководства региона мы реализовываем значимые инвестиционные и социальные проекты. К примеру, рефинансирование ранее понесенных затрат по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей во Владимирской области. В сфере образования осуществляем подключение школ региона к школьной цифровой платформе «СберКласс». В крупнейших вузах региона запущены кампусные проекты, сейчас рассматриваем возможность проецирования положительного опыта на крупнейшие медицинские учреждения. Также совместно с руководством области мы реализуем программу внедрения интеллектуальной транспортной системы, позволяющей в перспективе разгрузить трафик в часы пик, оптимизировать движение общественного пассажирского транспорта по ключевым маршрутам. Мы готовы в дальнейшем так же плодотворно взаимодействовать с руководством региона в самых разных направлениях».

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

«Сбербанк – наш давний надежный партнер. Это не просто банковская структура – сфера ее деятельности давно гораздо шире. Во Владимирской области Сбербанк реализует ряд инвестиционных и социальных проектов в самых разных сферах. А сейчас мы рассматриваем возможности совместной работы в области цифровизации экономики, в образовании и здравоохранении, а также в реализации инфраструктурных проектов. Уверен, это плодотворное сотрудничество поможет обеспечить качественный рывок в развитии нашего региона».

В рамках рабочей поездки Петр Колтыпин также посетил Первый клинический медицинский центр в городе Коврове, входящий в состав многопрофильного холдинга Askona Life Group. Здесь ему были представлены технологии и стандарты, на базе которых работает клиника. Участники встречи обсудили вопросы цифровизации здравоохранения.