Бастрыкин проконтролирует расследование дела об уничтожении памятника Воину-освободителю

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об уничтожении памятника Воину-освободителю в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Следственное управление по республике будет докладывать обо всех обстоятельствах произошедшего.

Напомним, вчера в Заинске сгорел памятник Воину-освободителю, построенный менее года назад к 75-летию Победы. «По предварительным данным, четверо несовершеннолетних жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его»,— говорится в сообщении СКР.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России).

«Следствием устанавливаются личности причастных к совершению преступления, также в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку памятника, выполненного из горючих материалов»,— говорится в сообщении Следственного комитета.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"