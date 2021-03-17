Губернатор Андрей Травников: Новая редакция генплана Новосибирска позволит избежать конфликтов с застройкой

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты совместной работы над новой редакцией генерального плана Новосибирска. По мнению главы региона, при реализации градостроительной политики нужно сохранять баланс между плотностью застройки и комфортом проживания.



«Процесс должен быть абсолютно открытым, законодательные процедуры позволяют это делать. Это публичные, общественные слушания, считаю, что их нужно дополнять другими способами общения и согласования различных градостроительных решений с жителями. Для того чтобы не допускать конфликтных ситуаций, самый главный документ, который определяет все планы по развитию территорий, в том числе по развитию отдельных районов и микрорайонов, кварталов, — это генеральный план. И в генеральном плане максимально подробно должны быть учтены основные градостроительные решения. Проще говоря, чтобы люди, которые планируют заселиться в какой-то жилой квартал, заранее понимали, что в нем появятся один, два, может быть, пять домов, в этом квартале предусмотрена зеленая зона, сквер, детский сад, школа, вся необходимая инфраструктура. Чтобы ни в коем случае не случались конфликтные ситуации, когда люди живут годами — и вдруг в их дворике неожиданно начинается стройка, которая в долгосрочных документах градостроительной политики, в частности, в генплане, не предусмотрена»,— подчеркнул губернатор.

Андрей Травников не считает необходимым перераспределение полномочий в сторону региональных властей: «26 субъектов Российской Федерации приняли решение о перераспределении полномочий в сторону региональных властей в разных объемах. Я не вижу необходимости это делать сегодня в Новосибирской области. Несмотря на то что при подготовке новой редакции генплана выявлялись ошибки, я не вижу системного кризиса в градостроительной политике города. Это больше относится к ошибкам отдельных исполнителей, и мы на это указывали. Считаю, что со стороны мэрии города реакция достаточно адекватная. Думаю, что с исправлением ошибок и мэрия, и Совет депутатов города Новосибирска справятся самостоятельно».

Губернатор считает принятый недавно закон о городских лесах стратегическим долгосрочным документом. «В каждой городской агломерации остро стоит проблема дефицита зеленых зон. Каждое пятнышко зеленых насаждений чрезвычайно ценно. Этот закон принят с целью более гармоничной градостроительной политики, для того чтобы защитить „зеленые легкие“ Новосибирска, а с учетом универсальности закона, не только его»,— отметил глава региона.

Глава региона отметил, что внимание со стороны правительства области к градостроительной политике, вопросу утверждения генплана нашей столицы абсолютно обосновано. Новосибирская область — быстрорастущий регион, Новосибирская агломерация — одна из самых быстрорастущих в Российской Федерации. Здесь предполагается к реализации большое количество крупных и важных социальных, инфраструктурных проектов, проектов развития.

В поле внимания губернатора находятся такие проекты, как развитие кампуса НГУ, первая очередь центра коллективного пользования СКИФ в Кольцово, создание второй очереди Академпарка, подготовка площадок для третьей очереди, строительство второй очереди Биотехнопарка, федеральный детский реабилитационный центр, новая инфекционная больница в Новосибирске. В активной стадии строительства находится новый ледовый дворец, его завершение намечено на 2022 год. Совместно с Министерством обороны ведется работа над программой реновации бывшего военного городка в Новосибирске. Заканчивается предпроектная стадия работ по созданию Южного транзита.

«У регионального минстроя сегодня очень много задач: есть большое количество социальных объектов, которые реализуются в рамках нацпроектов, инвестиционных инициатив, которые требуют нашего участия. Поэтому я не считаю необходимым сейчас нагружать областные исполнительные органы власти дополнительными полномочиями. На сегодня разработан и принят необходимый пакет документов, который позволяет координировать действия в градостроительной политике между отдельными муниципалитетами. Это агломерационное соглашение, соглашение по Академгородку 2.0. Важный стратегический документ — закон о городских лесах. Исходя из этого, не вижу необходимости кардинально менять сложившуюся систему взаимоотношений»,— подчеркнул Андрей Травников.

Также губернатор не считает необходимым перераспределение полномочий в пользу региональных властей в сферах образования, культуры и спорта. «В образовании и сфере культуры точно нет необходимости перераспределять полномочия. Это отрасли, которые ближе всего к людям, ими должны управлять муниципалитеты. Возможно, нам требуется донастройка в сфере физкультуры и спорта (я не говорю о какой-то тотальной передаче на областной уровень полномочий в этой отрасли). На федеральном уровне есть четкая установка, что спорт высших достижений, подготовка олимпийского резерва ближе к полномочиям субъектов, а массовый спорт — это полномочия муниципальные. Для того чтобы исключить дублирование полномочий в уровнях спортивной подготовки, возможно, нам с некоторыми муниципалитетами нужно продолжить диалог и более оптимально выстроить систему, чтобы талантливые ребята из муниципалитетов имели возможность заниматься на самых лучших базах, под руководством лучших тренеров»,— отметил губернатор.