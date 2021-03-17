В Уральском энергетическом институте УрФУ открыли новый дисплейный класс

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров и генеральный директор компании «Россети Урал» Владимир Болотин открыли новый дисплейный класс для студентов кафедры «Электроэнергетика» Уральского энергетического института, сообщила пресс-служба «Россети Урал».

«Студенты смогут работать на новом современном программном продукте оперативно-технологического управления с изменяемым набором приложений для создания автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного, коммерческого управления объектами электроэнергетики»,— говорится в сообщении.

Программный продукт акцептован всеми энергетическими предприятиями России и используется в работе крупными промышленными потребителями электроэнергии, системными операторами электроэнергетических систем и операторами микро-энергосистем.

«Этот класс создан, в первую очередь, с целью повышения качества подготовки кадров для электросетевого комплекса Уральского региона. Например, сейчас мы занимаемся созданием информационной модели электрических сетей компании»,— отметил Владимир Болотин.

Технологическая платформа в настоящий момент применяется в Центре управления электросетевой инфраструктурой «Россети Урал» в Свердловской области.

В сообщении отмечается, что Уральский энергетический институт подготовил более 75% инженеров-энергетиков, работающих в Уральском регионе.

Алексей Буров