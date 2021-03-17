Возбудили дело о хищении при реставрации фасада оперного театра в Челябинске

В Челябинске следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при реставрации фасада театра оперы и балета имени М.И. Глинки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В ходе проверки на основании материалов главного контрольного управления области установлено, что в 2019 году подрядная организация в рамках государственного контракта на выполнение капитального ремонта и реставрации фасада объекта культурного наследия предоставила к оплате и получила расчет за выполненные работы по заведомо завышенной стоимости. Так, был использован не предусмотренный условиями договора более дешевый материал. Ущерб бюджету региона превысил 16,5 млн руб.

По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составила 34,2 млн руб.Победителем признали ООО «Ремонтно-реставрационная компания “Ампир”» (Екатеринбург), предложившее наименьшую цену — 33,7 млн руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным министерства культуры региона, подрядчик согласовал замену материала с заказчиком, но не изменил цену.

Следственные органы возбудили дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере). Расследование контролирует прокуратура региона.