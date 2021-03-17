В Курской области рассадку в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличат до 75%

С 25 марта курские кинотеатры и концертно-театральные организации будут работать рассадкой кресел в 75%, следует из распоряжения губернатора Романа Старовойта. С этого же дня в регионе возобновляется работа кружков и коллективов любительского художественного творчества. Также будет разрешено проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры — за исключением дискотек.

Курская область с октября 2020 года по февраль 2021 года была единственным регионом Черноземья, где заполняемость залов была установлена на уровне 30%. В остальных субъектах была разрешена половинная рассадка. В феврале Роман Старовойт распорядился увеличить этот показатель до 50%.

О других актуальных ограничениях в макрорегионе читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков