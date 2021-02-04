Курская область снимает ряд коронавирусных ограничений

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Курской области в связи со стабилизацией эпидситуации принято решение ослабить ряд введенных из-за пандемии ограничений.

С 8 февраля все курские вузы и ссузы вернутся на очное обучение, оставив за собой право использовать в работе дистанционные технологии в необходимом масштабе в зависимости от эпидемиологической ситуации. Очные занятия возобновятся и в организациях допобразования.

После почти годового перерыва смогут открыться детские игровые комнаты и развлекательные центры. Они смогут работать с 50% заполняемостью.

С 15 февраля заполняемость залов в кинозалах, театрах и концертных учреждениях увеличится до 50%.

С 8 февраля зрителям разрешается вернуться и на трибуны спортивных объектов, но с заполняемостью не более 25% от общей вместимости места проведения.

При этом решение об отмене ограничений режима работы предприятий общепита пока отложено.

Валерия Розбот