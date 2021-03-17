Задержан бывший спецназовец, сбежавший из-под домашнего ареста в Алтайском крае

В Новосибирске сотрудники ФСИН задержали бывшего спецназовца ГРУ Генштаба Валерия Вобликова, объявленного в федеральный розыск после побега из-под домашнего ареста. Об этом сообщило управление ФСИН по Алтайскому краю, которое инициировало розыск.

«Осужденный Вобликов заключен под стражу. В дальнейшем он будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение»,— рассказали “Ъ” в ведомстве.

51-летний Валерий Вобликов обвинялся правоохранительными органами в организации разбойного нападения (ст. 33, ст. 162 УК РФ) на алтайского фермера. Сам он в преступлении не участвовал, но являлся его идейным вдохновителем. На время следствия и суда его оставили под домашним арестом. 19 января 2021 года Косихинский райсуд Алтайского края приговорил Вобликова к семи годам и десяти месяцам лишения свободы, но тут же освободил его от наказания по состоянию здоровья: согласно меддокументам, у экс-спецназовца серьезное заболевание глаз.

По информации прокуратуры, 5 марта краевой суд по апелляционному представлению прокуратуры и жалобе потерпевших ужесточил приговор — увеличил наказание до десяти лет. Также суд постановил взять обвиняемого под стражу. В тот же день Валерий Вобликов, отсутствовавший на рассмотрении апелляции, сбежал вместе с электронным браслетом, пристегнутым к его ноге. «Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции узнали об этом посредством тревожного сообщения, поступившего со стационарного контрольного устройства в филиал по городу Новоалтайску»,— сообщили “Ъ” в краевом управлении ФСИН. Силовики полагают, что у Вобликова, который плохо видит, были сообщники.

В начале 2000-х годов Валерий Вобликов возглавлял опасную банду, действовавшую в Новосибирске. Налетчики грабили квартиры зажиточных горожан. С марта 2004 по апрель 2005 года группировка совершила около 15 схожих по почерку нападений. Двое владельцев квартир были убиты. В 2006 году Новосибирский облсуд приговорил Вобликова к 19 годам колонии, но уже через несколько лет он вышел на свободу. Основанием стала почти полная потеря зрения. В личном деле Валерия Вобликова имеются отметки, что он склонен к побегу: в 2005 году он сбежал из РОВД в Ярославле, а в июне 2006-го совершил хитроумный побег из СИЗО Новосибирска, оставив вместо себя в тюрьме своего младшего брата Дмитрия.

Подробнее о побеге — в публикации “Ъ” «Там, где мы, там побеги».

Константин Воронов, Новосибирск