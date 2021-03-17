ФНС выезжает за рубеж

Налоговики начали энергично проверять владельцев иностранных активов. Этому помогли данные, полученные благодаря автоматическому обмену между странами. Физические лица начали получать уведомления о выездных проверках в конце прошлого года. Как выяснил “Ъ FM”, в некоторых из них прямо указано, что это связано с системой налогового автообмена. С ее помощью Федеральная налоговая служба получает данные о счетах и активах россиян почти в 100 юрисдикциях. По данным РБК, сейчас вопросы налоговиков касаются в том числе сделок за 2017 год. Как проводятся такие проверки и что грозит за выявленные нарушения? Об этом — Сергей Гусев.

Под самый конец непростого 2020 года некоторые состоятельные россияне получили малоприятное известие: к ним едет ревизор с вопросами по поводу иностранных счетов и активов. Они касаются в основном 2017 года, а это самый ранний период, который отражается в статистике международного налогового обмена. Потребовались годы, чтобы обработать полученные данные, и в них явно обнаружилось немало интересного, говорит партнер компании Althaus Private Tax Максим Ключников:

«Был подарок под Новый год налогоплательщикам — вот эти решения о проведении выездной налоговой проверки. В некоторых налоговики прямо писали о том, что проверка проводится на основании информации, которую они получили в рамках автоматического обмена. Первая информация касается 2017-го, поэтому, конечно, налоговики хотели успеть до конца 2020-го инициировать проверку. Поэтому у них есть еще весь 2021-й, чтобы предъявить претензии».

По умолчанию выездная проверка проводится прямо дома у налогоплательщика. Впрочем, от этого можно отказаться, но тогда придется отправлять все документы по адресу налоговой инспекции, и туда же гражданина могут вызвать для дачи показаний. Аудит может длиться полгода и коснуться даже тех сделок, которые были уже задекларированы. И если налоговики обнаружат, что гражданин задолжал казне, то наказание может быть весьма болезненным, продолжает Максим Ключников: «Худшее, что может быть для налогоплательщика — это начисление недоимки, пени, оно может составлять около 5% годовых, штраф в размере 20% или 40%, если налоговый орган докажет, что налогоплательщик имел умысел уклониться от уплаты налогов. И, соответственно, если такой умысел был, то это чревато уже уголовным преследованием.

Помимо этого, может быть еще штраф в размере 30%, так как налогоплательщик не предоставил налоговую декларацию».

И это только 2017-й год. На очереди следующие. Тем, кто до сих пор не декларировал активы в надежде, что система автообмена так и не заработает, опрошенные “Ъ FM” консультанты рекомендуют раскрыться заранее и подать уточненную декларацию. В качестве бонуса можно получить сниженные пени и штрафы. Но если выездная проверка уже началась, то придется обратиться к специфическим защитным стратегиям. О некоторых из них “Ъ FM” рассказал партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей:

«Поскольку это вопрос, который до этого налоговыми органами не был взят на вооружение широко, можно рассчитывать пока на неопытность и возможные ошибки, которые они могут допускать — это одна стратегия. Другая — активно использовать национальное законодательство страны, где открыт счет в иностранном банке, которое вполне может помочь. Например, конкретная информация не могла быть передана в рамках автообмена. Но в этой части есть негативная практика в России, когда суды говорят: раз уж передали, значит, будем использовать».

Впрочем, надеяться на ошибки налоговиков становится все сложнее. В феврале этого года появилась отдельная инспекция для граждан с крупными доходами, и там собрали профильных специалистов. Можно, конечно, последовать примеру некоторых состоятельных россиян и сменить налоговое резидентство. Но от вопросов со стороны государства это едва ли избавит. Просто инспектор будет не российский, а иностранный, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «С учетом того, что прошлый год характеризовался серьезнейшим падением налоговых доходов, происходит усиление администрирования подоходного налога, это будет идти по нарастающей. Могут быть вопросы не только со стороны российской налоговой службы, но и со стороны иностранных, которые также выясняют, а не находится ли в России сокрытое от них имущество, активы, которые должны быть задекларированы, например, в Испании».

В любом случае работы у налоговиков остается немало. По данным ФНС, к началу года только на счетах в иностранных банках россияне хранили более 13 трлн руб.