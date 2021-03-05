Застройщик ЖК «Ломоносов»: Следственные действия с участием сотрудников компании не планируется

В компании «Петрострой» прокомментировали информацию о возбуждении дела по ч. 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) по факту хищения средств дольщиков жилого комплекса «Ломоносов». О возбуждении дела накануне сообщила петербургская прокуратура.

В «Петрострое» заявили, что информация о возбуждении уголовного дела стала известна руководству компании из средств массовой информации, с ним никто из официальных представителей следственного органа не связывался. Следственные действия с участием сотрудников «Петростроя» не ведутся. Застройщик располагает средствами для завершения жилого комплекса «Ломоносов», который находится в высокой степени готовности — второй корпус готов на 99%, первый — сдан.

Напомним, что по данным прокуратуры Петербурга, часть привлеченных для строительства жилого комплекса средств дольщиков была израсходована на иные цели. Ущерб превышает 900 млн рублей.