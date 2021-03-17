В Татарстане возбуждено дело о поджоге памятника Воину-освободителю

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело после поджога шестиметрового памятника Воину-освободителю в Заинске (Татарстан). Следствие подозревает в поджоге четверых несовершеннолетних — трех девочек и мальчика, которые жгли на Вечном огне еловые ветви, после чего решили поджечь находившийся рядом венок. С него огонь перекинулся на памятник.

Как говорится в сообщении ведомства, дело открыто по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России» (п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

Пожар случился накануне вечером на бульваре Победы. Сообщение о возгорании поступило в 18:39. В 18:50 пожарные ликвидировали горение. Его площадь составила 6 кв. м. В результате памятник был полностью уничтожен.

Следствие также намерено дать «правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили установку на бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов».

Памятник был открыт менее года назад — к 75-летию в Великой Отечественной войне. Как выяснил "Ъ-Казань", монумент по контракту с муниципалитетом Заинска за 1,65 млн руб. изготовили из так называемого литьевого камня, покрашенного «под бронзу». Основой материала является горючая полиэфирная смола.

Подробнее — в материале "Ъ-Казань" «Дешево-богато».

Полина Петрова, Казань