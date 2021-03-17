Райффайзен Бизнес Онлайн стал самым популярным способом получения справок для корпоративных клиентов Райффайзенбанка

Клиенты из сегментов крупного и среднего бизнеса все чаще отдают предпочтение цифровым каналам обслуживания. Так, самым популярным способом получения справок в этих сегментах стал их заказ через приложение Райффайзен Бизнес Онлайн – его выбирают в 50% случаев. В большинстве из них (70%) клиенты предпочитают получать справки также внутри приложения – этот канал стал приоритетным для клиентов, опередив курьерскую доставку, доставку справок в отделение на бумажном носителе или на электронную почту клиента.
В декабре 2020 года Райффайзенбанк запустил новую систему для заказа справок в РБО для клиентов крупного и среднего бизнеса, а 15 февраля – для клиентов сегмента финансовых институтов. Пользователи могут получить справки о расчетно-кассовом обслуживании, указав в конструкторе необходимые параметры: тип справки, дату или период, язык справки, количество экземпляров, предпочтительный способ их получения.
С момента запуска через новую форму было выдано более 8 тысяч справок. Количество доступных типов справок будет расширяться, также планируется запустить возможность получения справок с подписью УКЭП со стороны банка. Это позволит юридически приравнять их к справкам на бумажном носителе, и клиенты смогут получать их полностью дистанционно, без визита в отделение. Некоторые справки формируются автоматически, без участия сотрудников, что позволяет получать их в считанные минуты после оформления заявки.
«Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для компании. Мы видим растущий интерес корпоративных клиентов к цифровому обслуживанию и стремимся предоставлять максимально быстрый и удобный сервис в цифровых каналах для решения повседневных задач», — отметила Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.