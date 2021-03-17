Райффайзен Бизнес Онлайн стал самым популярным способом получения справок для корпоративных клиентов Райффайзенбанка

Клиенты из сегментов крупного и среднего бизнеса все чаще отдают предпочтение цифровым каналам обслуживания. Так, самым популярным способом получения справок в этих сегментах стал их заказ через приложение Райффайзен Бизнес Онлайн – его выбирают в 50% случаев. В большинстве из них (70%) клиенты предпочитают получать справки также внутри приложения – этот канал стал приоритетным для клиентов, опередив курьерскую доставку, доставку справок в отделение на бумажном носителе или на электронную почту клиента.

В декабре 2020 года Райффайзенбанк запустил новую систему для заказа справок в РБО для клиентов крупного и среднего бизнеса, а 15 февраля – для клиентов сегмента финансовых институтов. Пользователи могут получить справки о расчетно-кассовом обслуживании, указав в конструкторе необходимые параметры: тип справки, дату или период, язык справки, количество экземпляров, предпочтительный способ их получения.

С момента запуска через новую форму было выдано более 8 тысяч справок. Количество доступных типов справок будет расширяться, также планируется запустить возможность получения справок с подписью УКЭП со стороны банка. Это позволит юридически приравнять их к справкам на бумажном носителе, и клиенты смогут получать их полностью дистанционно, без визита в отделение. Некоторые справки формируются автоматически, без участия сотрудников, что позволяет получать их в считанные минуты после оформления заявки.

«Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для компании. Мы видим растущий интерес корпоративных клиентов к цифровому обслуживанию и стремимся предоставлять максимально быстрый и удобный сервис в цифровых каналах для решения повседневных задач», — отметила Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.