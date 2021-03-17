Пользователи сообщили о сбое у Ozon

В работе онлайн-ритейлера Ozon произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.

Большинство пользователей (93%) сообщили о проблемах с сайтом, у 3% возникли трудности со входом.

В пресс-службе Ozon сообщили, что некоторые сервисы приостановили работу из-за публикации обновлений. «Это продолжалось несколько минут, ситуацию быстро исправили, сейчас ресурс работает как обычно — можно возобновить интернет-покупки»,— сказано в комментарии.