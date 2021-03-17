В Самаре возбуждено уголовное дело о поножовщине между пятиклассниками

После конфликта между учащимися пятого класса одной из школ Самары возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Накануне днем один из школьников ранил другого ножом, сообщает СУ СКР по Самарской области.

«По предварительным данным, один из учащихся нанес один удар ножом в область лопатки своему однокласснику. Ребенка доставили в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители выясняют, кто из должностных лиц школы допустил конфликт между учениками и в чем его причина. Также по факту случившегося проводит проверку прокуратура Самарской области, которая взяла расследование уголовного дела под контроль.

Георгий Портнов, Самара