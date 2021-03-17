Совет директоров «Санкт-Петербургской биржи» может сократиться до 10 человек

Трое членов совета директоров «Санкт-Петербургской биржи» не вошли в список кандидатов на членство в новом составе совета. Таким образом, совет может сократиться с 13 до 10 человек.

Об этом сообщил «Интерфакс». В новом списке отсутствуют замгендиректора компании «Атон» Павел Соколов, руководитель блока «Инвестиции и управление благосостоянием» дирекции инвестиционного бизнеса СКБ-банка Андрей Алетдинов и руководитель управления собственных операций «Алор+» Павел Ефремов. Все трое были независимыми директорами.

В свою очередь остальные действующих членов совета, как отмечается, могут быть переизбраны. Среди них — председатель совета директоров биржи Жак Дер Мегредичан, директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф банка» Дмитрий Панченко, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов и совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Санкт-Петербургская биржа» обогнала «Московскую биржу» по февральскому объему торгов.