Выручка общепита Алтайского края в январе-феврале 2021 снизилась на 21%

В Алтайском крае выручка компаний общепита в январе-феврале 2021 года снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Алтайкрайстат. За первые два месяца текущего года организации общественного питания заработали 1,38 млрд руб. В аналогичный период за 2020 год оборот составил 1,52 млрд руб.

В конце октября власти региона запретили заведениям общепита работать с 23:00 до 06:00. В феврале пресс-служба правительства края сообщила, что обсуждается возможность снятия ограничений по работе досуговых учреждений.

Ранее новосибирские рестораторы заявили о росте спроса на услуги общепита, выручка некоторых заведений в начале текущего года превысила показатели аналогичного периода в прошлом году. При этом, по оценкам ресторатора Дениса Иванова и совладельца сети кофеен Primetime и стрит-фуда «Дядя Денер» Антона Горестова, потери выручки в их заведениях в 2020 году составили 15–25% от запланированной.

Подробнее о том, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес, — в интервью “Ъ-Сибирь” ресторатора Дениса Иванова «Это еще цветочки, реальный "праздник" нас ждет впереди».

Даниил Тарабукин