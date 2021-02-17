Власти Алтайского края планируют снять ограничения на работу досуговых учреждений

В Алтайском крае прорабатывается вопрос о снятии ограничений по работе досуговых учреждение, сообщил в официальном Telegram-канале правительства региона пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

По его словам, в СМИ опубликована информация о том, что уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой отменить коронавирусные запреты для досуговых заведений. Как уточнил господин Негреев, ограничения могут вводиться и сниматься указом главы региона с учетом эпидемиологической обстановки и позицией Роспотребнадзора.

По данным местного оперативного штаба, в крае с начала пандемии выявлено 41 949 случаев заражения COVID-19, 37 533 пациента выздоровели, 2 199 человек умерли ( от коронавируса скончались 1 398 жителей; по иным причинам — 801).

Подробнее о том, как власти сибирских регионов отменяют коронавирусные ограничения, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь снимает барьеры».

Екатерина Лукашевич