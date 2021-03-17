Новороссийский судоремонтный завод отремонтирует три судна

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АО «Новороссийский судоремонтный завод» (входит в Группу НМТП) отремонтирует буксиры «Инженер Шиловский» и «Азов-стар», а также бункеровщик «Масловоз-2». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, на буксире «Инженер Шиловский» планируется отремонтировать доно-забортную арматуру, межкингстонные трубопроводы, а также провести очистку и окраску корпуса судна, провести ремонт и освидетельствование якорного устройства и ремонт винто-рулевого комплекса производства Schottel.

На бункеровщике «Масловоз-2» будет выполнена очистка и окраска корпуса судна, ремонт доно-забортной арматуры, межкингстонных трубопроводов, кранцевой защиты, винто-рулевого комплекса. Также будет проведен ремонт и освидетельствование якорного устройства. На морском буксире «Азов-стар» планируется произвести ремонт доно-забортной арматуры, ремонт и освидетельствование якорного устройства.

На всех судах АО «НСРЗ» выполнит освидетельствование подводной части корпуса судна.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в январе текущего года АО «НСРЗ» завершил ремонт судов «Марс» и «Орион А».

Василий Хитрых