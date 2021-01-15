«Новороссийский судоремонтный завод» спустил на воду после ремонта два теплохода

АО «НСРЗ» (входит в Группу НМТП) завершил ремонт судов «Марс» и «Орион А», сообщается в пресс-релизе Группы. На теплоходе «Марс» завершено освидетельствование подводной части корпуса судна, заменено 5,5 тонн металлоконструкций, выполнен ремонт доно-забортной арматуры и проч.

Аналогичные работы проведены и на теплоходе «Орион». Всего за 2020 год АО «НСРЗ» завершило ремонт 15 судов.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Андрей Ульченко