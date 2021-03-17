Арестован бывший спецназовец ГРУ, сбежавший из-под домашнего ареста

В Новосибирске арестован, сбежавший из-под домашнего ареста бывший спецназовец ГРУ Генштаба и в прошлом предводитель опасной банды Валерий Вобликов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Алтайскому краю: это ведомство инициировало розыск Валерия Вобликова. «Осужденный Вобликов заключен под стражу. В дальнейшем он будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение»,— рассказали в ГУФСИН. Подробности операции по розыску осужденного неизвестны.

Валерий Вобликов находился под домашним арестом по уголовному делу об организации разбойного нападения. Местом домашнего ареста спецназовцу был избран частным дом в Новоалтайске Алтайского края. Бывший военный разведчик бежал вместе с электронным браслетом, опасаясь, что апелляционный суд может пересмотреть в отношении него приговор. В январе 2021 года Валерию Вобликову назначили семь лет и десять месяцев лишения свободы за разбой, но освободили от наказания в связи с инвалидностью: у экс-спецназовца серьезное заболевание глаз. В последующем вышестоящий суд приговорил его к 10 годам особого режима. Не дожидаясь ареста, Валерий Вобликов скрылся и его объявили в розыск. Не исключено, что при побеге ему кто-то помогал. Из-за плохого зрения он вряд ли мог обходиться без посторонней помощи.

На счету Валерия Вобликова это уже третий побег. В 2005 году он сбежал из РОВД в Ярославле, а в июне 2006-го совершил хитроумный побег из СИЗО Новосибирска.

Илья Николаев