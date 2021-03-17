В Свердловской области зарегистрировали 169 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 человек скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 80 482 человек, более 73,4 тыс. пациентов выздоровели, 2 567 больных умерли.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 418 436 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 93 364 — скончались.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Свердловской области продлен до 29 марта. На сегодняшний день более 200 тыс. человек привились первым компонентом вакцины.

Михаил Мананников