Свое время

В начале года швейцарская мануфактура Rado сообщила о том, что к работе над дизайном новых часов True Thinline Stillness пригласила Лидевий Эделькорт, основательницу аналитического агентства Trend Union, декана факультета гибридного дизайна колледжа Parsons и экс-директора Эйндховенской академии дизайна (Нидерланды). Но известна Ли, как ее называют коллеги и журналисты, не своими должностями, а в первую очередь умением предугадывать мировые тенденции в модной индустрии настолько точно, что иногда ее в шутку представляют как синоптика моды или футуролога. Госпожа Эделькорт вошла в список самых влиятельных людей индустрии по мнению журнала Time именно за свое умение предвидеть глобальные тренды. И хотя немного магии в том, что делает госпожа Эделькорт, есть, все-таки хрустальным шаром она не пользуется. Главный тренд-хантер основывается на стратегическом анализе и на своем опыте и чутье.

Важными тенденциями 2021 года, по мнению Ли, будут использование альтернативных материалов, нишевый подход к маркетингу и внимание к потребителю, а не к самой вещи. И все три воплотились в новых часах Rado, в создании которых Ли приняла участие.

True Thinline Stillness, корпус 39 мм и браслет из высокотехнологичной полированной керамики белого цвета Фото: Rado

Корпус кварцевых часов True Thinline Stillness диаметром 39 мм и толщиной 5 мм сделан из высокотехнологичной керамики теплого белого цвета, на задней крышке из титана и сапфирового стекла имеется надпись «Stillness Lidewij Edelkoort Since 2020». Белый циферблат защищен выпуклым сапфировым стеклом с матовым белым эффектом. Браслет из высокотехнологичной керамики тоже белого цвета. Сначала кажется, что время часы не показывают — на циферблате просто белое пространство. Но приглядевшись, можно увидеть белые минутные и часовые стрелки и прозрачный логотип Rado. Больше ничего на циферблате нет. По замыслу Эделькорт часы должны напомнить владельцу, живущему в бешеном ритме, о необходимости остановиться, успокоиться и осмыслить происходящее. «Люди наконец-то готовы изменить свои привычки и избавиться от одержимости шопингом,— объясняет исследовательница трендов.— Это отразится и на модной отрасли, которая должна сделать акцент на производстве долговечной продукции. Мы не перестанем создавать красивые вещи — наоборот. Мы будем следовать принципу "меньше, но лучше, исключительнее, экологичнее и интуитивнее"». И хотя все это выглядит как пространные размышления о добре и зле, на самом деле вопрос о прочности товаров и их износостойкости в индустрии моды стоит остро, ведь создавать вещи, которые проживут долго, брендам невыгодно. Но пришло поколение потребителей, которое вообще не будет покупать, если усомнится в качестве и надежности товара.

И в этом отношении Rado остается первопроходцем, а модель True Thinline Stillness стала квинтэссенцией многолетней работы компании с надежными, устойчивыми к появлению царапин и приятными на ощупь материалами. В этом выражается забота производителя о своем потребителе.

Задняя крышка из титана, надпись на обратной стороне Stillness Lidewij Edelkoort Since 2020, кварцевый механизм, водонепроницаемость до 30 м Фото: Rado

Еще одно важное наблюдение, которое сделала госпожа Эделькорт, заключается в том, что внимание к технологичности — это проявление того самого нишевого маркетинга, когда вещь сообщает «я не для всех» не стоимостью, а скорее идеей, вложенной в нее. Ясно, что часы True Thinline Stillness не продукт массового потребления, как Apple Watch. Это часы для тех, кто устал от информации и стремится свести количество ее источников к минимуму, оставляя только те, что входят в круг их интересов. Такой подход исключает как физическое, так и цифровое перепотребление. Попасть в информационный пузырь — мечта любого бренда, но сделать это деликатно, чтобы не вызвать раздражение потребителя, удается не всем. Вот Rado вместе с Ли Эделькорт удалось.

София Лизанец