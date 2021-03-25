Счастливая цифра

Создать «женские духи, которые пахли бы женщиной» — такую задачу Габриэль Шанель в 1921 году поставила перед Эрнестом Бо. Парфюмер впервые использовал не только природные, но и синтетические ингредиенты. Шанель одобрила пятый из предложенных им вариантов. Так появились духи Chanel N°5. Но запаху нужна была форма, и для духов изготовили небывалой простоты флакон, прямоугольный, с граненой крышечкой, повторяющей очертания Вандомской площади.

Сто лет спустя Chanel представляет «Collection №5» —ювелирную коллекцию, посвященную знаменитому аромату. Главный предмет в ней — колье с центральным бриллиантом идеальной восьмиугольной формы весом 55,55 карата. Об этом украшении корреспонденты «Стиля. Женщины» поговорили с президентом Chanel Watches & Fine Jewelry Фредериком Гранжье.

—Известное сейчас буквально каждому название Chanel N°5 стало в 1921 году такой же находкой, как и сам аромат. А как вы называли колье? «Пять-пять, запятая, пять-пять»?

—Так и называли: коллекция — «Collection №5», а колье — «55,55». Мы ведь празднуем столетие, целый век прошел с тех пор, как были созданы духи под номером 5. Нынешняя коллекция призвана петь хвалу Chanel N°5 — настоящей легенде ХХ века. Мне кажется, впервые в истории произведение высокого ювелирного искусства посвящено духам. Такого достойны только Chanel N°5, для нашей легенды никаких бриллиантов не жалко.

—Для Chanel цифра 5 — счастливая. Как появилась идея ее визуализации? И не одной пятерки, а сразу четырех?

—Работа над колье началась три года назад под руководством нашего главного ювелира Патриса Легеро. Он попытался вложить в одно «флагманское» ювелирное изделие все образы коллекции. Она опирается на пять тематических элементов: флакон, крышка духов, цветы, шлейф аромата и, конечно, магическая цифра 5.

—И в главном изделии все должно было объединиться?

—Мы хотели сделать уникальное, единственное в своем роде украшение, которое будет выделяться даже на фоне других прекрасных вещей коллекции. В высоком ювелирном искусстве есть несколько составляющих, своего рода «золотой треугольник». Во-первых, это дизайн, которым всегда отличается Chanel. Во-вторых, мастерство. Для нас принципиально важно то, что все наши ювелирные изделия создаются нашими мастерами и в наших мастерских — на шестом этаже дома 18 на Вандомской площади. Именно там появилось на свет колье «55,55». И наконец, третья составляющая успеха — это камни, которые должны быть самыми красивыми в мире. Колье содержит множество бриллиантов. Как вы понимаете, это прямая отсылка к коллекции ювелирных украшений Габриэль Шанель 1932 года Bijoux de Diamants. Но среди них есть один, которому нет равных. Восьмиугольный бриллиант весом ровно 55,55 карата. Мы купили дюжину необработанных алмазов, все необычайной красоты. Из них в колье был использован только один, единственный, который соответствовал всем нашим требованиям. Мне кажется, никому из ювелиров в жизни не пришла бы в голову такая идея. Ведь с экономической точки зрения это просто безумие. Но я очень доволен нашим упорством. Оно было вознаграждено. Закончив работу над колье, мы поняли, что не можем выставить его на продажу. Оно должно остаться с нами, превратиться в часть истории и наследия Chanel.

—Значит, это колье навсегда останется в сейфах и на витринах вашего музея, и его никто никогда не сможет носить?

—Вовсе нет. Мы планируем несколько мероприятий, настоящих праздников, где будет продемонстрировано колье «55,55». Первое — в Азии в мае. А в октябре, надеемся, мы сможем представить колье на неделе парижской моды. С ним смогут познакомиться не только наши клиенты, но и просто ценители ювелирного искусства. Познакомиться, оценить и понять заложенные в нем идеи. Так что не беспокойтесь, такое произведение искусства, столь значимая для Chanel вещь не может отлеживаться в сейфе. Напротив, мы рассчитываем, что оно будет часто выходить в люди, у него будет очень активная светская жизнь. Ну а между путешествиями колье, конечно, будет храниться у нас в музее. Отвечая же на вопрос о том, сможет ли его кто-то носить, замечу, что, во-первых, его уже надевали несколько человек — сотрудницы Chanel. Нам не терпелось увидеть, как колье лежит на теле, удобно ли оно, выглядит ли так легко и изящно, как нам хотелось. И, конечно, в нем будут выходить прекрасные женщины, представляющие Chanel N°5.

—Удивительный подход к высокому ювелирному искусству, даже слишком фигуративный, но смелый. Флакон на груди — почти украшение в стиле панк. А какими еще образами представлены духи в этой коллекции?

—Флакон — один из самых узнаваемых символов, разумеется, он должен был так или иначе присутствовать в коллекции. Восьмиугольная крышка флакона — не только известный во всем мире силуэт, но и напоминание о наших корнях, о нашем доме на Вандомской площади, план которой она повторяет. Эта форма уже находила отражение в бижутерии и ювелирных украшениях Chanel и даже в первых наших часах, выпущенных в 1987 году. Все темы, все мотивы, которые использовал Патрис Легеро, соответствуют тому, что придумала Габриэль Шанель в 1921 году. Например, цветы — они могут служить метафорой, а могут образцом для буквального изображения. Или шлейф духов, который может стать основой абстрактного образа. И наконец, цифра 5 — наш талисман, наше магическое число. Это не первый раз, когда Chanel внедряет цифру 5 в свою коллекцию, но, пожалуй, впервые ей отводится центральное место в ювелирной коллекции. Мы были открыты для любых идей и ассоциаций, поэтому «Collection №5» получилась такой масштабной: она насчитывает 123 предмета. Если честно, не будь у нас временных рамок, мы с радостью продолжали бы придумывать новые варианты этой неисчерпаемой темы.

—Чем отличаются ювелирные украшения Chanel от тех, что делают ваши соседи по Вандомской площади?

—Сразу скажу, что я лично и дом Chanel испытываем глубочайшее уважение к другим ювелирам, работающим на Вандомской площади. Но мы уже говорили о «золотом треугольнике». Любой ювелирный дом с мировым именем должен владеть мастерством создания украшений высочайшего качества. Он должен располагать для этого прекрасными драгоценными камнями. Все это есть и у Chanel, и у наших соседей. Но Chanel отличается тем, что эти два очень важных угла треугольника у нас служат лишь базой для третьего угла — дизайна. Вот в чем наше отличие. Вы наверняка помните нашу прошлогоднюю коллекцию Tweed de Chanel. Думаю, любой ювелир мечтал бы создать ювелирное украшение, во всем похожее на ткань. Твид — неотъемлемая часть нашей ДНК, и у Chanel хватило мастерства, чтобы этого добиться. Но только для того, чтобы вновь продемонстрировать: у Chanel мастерство служит лишь основой, инструментом для воплощения идеи, необыкновенного дизайна.

—Chanel будет недоставать на Вандомской площади в ближайшие годы — ваш флагманский магазин закрывается на реконструкцию. Где мы увидим ваши новые коллекции?

—Мы открываем бутик рядом, в двух шагах, на Рю де ла Пэ, он заменит для нас Вандомскую площадь вплоть до завершения ремонта флагманского магазина, который будет реконструироваться по проекту и под руководством Питера Марино и откроется весной 2022 года.

Беседовали Алексей Тарханов, Кирилл Сарханянц