Карты в руки

Ника гадает на картах, Полина запивает каждую медитацию водой, настоенной на кварце, Оксана хвалится женской силой в «Клабхаусе». Все они следили за выходом последней кутюрной коллекции Christian Dior, полностью посвященной колоде Таро. А потом обсуждали обращение к мистическим рыцарским сказкам от Эди Слимана и Celine. Но нельзя утверждать, что только модные дома зарабатывают на увлечении метафизическими материями, ставшем повальным.

Сама Ника вовсе не жертва моды, а скорее повелительница этой новой волны: она проводит свои сеансы онлайн по предварительной оплате. Полина построила бизнес на продаже природных кристаллов. Оксана планирует делиться своим пониманием женской силы в одежде и предметах для дома собственного нового бренда. С завершением ретроградного Меркурия в соцсетях поздравляют друг друга не реже, чем с Днем святого Валентина. К любому источнику знаний об астрологии прикреплена информация о стоимости составления натальной карты, то есть индивидуального гороскопа, или синастрии, то есть совместимости вашей пары. Нет, конечно, и в прошлом десятилетии девочки были в курсе того, кто сегодня на рынке лучший таролог, кто нумеролог, а у кого можно перехватить контакт чудодейственной бабушки, которая хоть от зубной боли, хоть от развода отшепчет. Но тогда об этом не говорили вслух, за исключением совсем отчаянных. Сегодня же не стесняются заявлять о себе что поклонники чайного гриба (пандемия заметно усилила их вес в обществе), что приверженцы теории плоской Земли и «плана Даллеса». А понимать тайные знаки карт настолько престижно, что чувствительная к трендам Ника отбросила поварешки и громко заявляет о себе как о профессионале в области потусторонних материй.

Можно было бы иронически кривить губу в том смысле, что теперь весь мир готов лечиться и заряжать воду в банках перед телевизором (ок, перед монитором ноутбуков и других гаджетов), как делали это у нас в начале 90-х перед суровым и светлым ликами Анатолия Кашпировского и Алана Чумака соответственно. Но нет сомнений — сегодня весь мир переживает примерно такую же растерянность, какую испытывали советские граждане при превращении в дорогих россиян. Причем в сегодняшнем мире не до конца понятно, куда мы идем и в чем наша цель. С учетом прозрачного в эпоху соцсетей плюрализма совершенно ясно, что все мы идем в разные стороны.

На излете 2020 года, в котором принято было если не ждать Апокалипсиса, то быть готовым как минимум к нашествию инопланетян, которое бы и то не удивило, а лишь дополнило череду мрачных закономерностей, портал Refinery 29 собрал воедино глобальные тренды в моде за последние 12 месяцев. Вполне объяснимые пижамные брюки, например. Однако главным и самым логичным (хотя это явление и активно противостоит материальной логике) стал тренд на мистицизм. Магия и магическое сознание в 2020–2021 году перестали быть стыдным уделом тех, кто отчаялся вернуть суженого и просаживает последние деньги у очередной госпожи Лилианы — обладательницы хрустального шара по должности и потенциальной судимости за мошенничество по натальной карте.

Мир вокруг стал слишком непредсказуемым, в небе кружит слишком много черных лебедей, чтобы пытаться осознать его с помощью привычных нам материалистических инструментов, поэтому логично и очевидно желание одновременно объяснить все вокруг сказочной логикой, попутно в эту самую сказку и сбежав. Если величайший рэп-исполнитель может неожиданно для всех, включая армянскую родню, уехать строить экопоселение, а герой обаятельного ретро-блокбастера «Агенты Анкл» оказаться скрытым каннибалом, то почему колода Таро не способна вершить судьбы? Почему магический кварц не может сберечь нас от зла и дурного глаза? В ситуации, когда все возможно, сгодятся любые средства. Когда шанс встретить динозавра на улице сводится к бинарному «либо встречу, либо нет», то, знаете ли, друзья, каждый спасается как может.

Евгения Милова