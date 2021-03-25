Дизайнеры моды — люди суеверные, мистики и сказочники. Кристиан Диор верил гадалкам, Коко Шанель — числам и амулетам, Ив Сен-Лоран — своему бульдогу по кличке Мужик. В пандемию мир моды, кажется, согласился бы на любые сеансы черной и белой магии, лишь бы все вернулось на круги своя.

Зимнюю Неделю высокой моды в этом году ждали особенно, ведь она задает тон всему сезону, который вирус перекроил на свой лад, и гадали, найдется ли в этой ковидной драме место творческому колдовству? Случится ли модная магия?

Первая полностью виртуальная неделя haute couture в Париже летом 2020 года провалилась: высокая мода не успела так быстро переодеться. Но к следующему сезону парижская «высокая» сборная подошла во всеоружии. Коллекции haute couture весна-лето 2021 выглядели и придуманными, и продуманными, и здорово упакованными в разные видеоформаты (Федерация высокой моды — Federation de la Haute Couture et de la Mode — ограничивала бренды только в хронометраже, в остальном — полная свобода творчества). Тут был и сеанс черной магии Dior от Марии Грации Кьюри в коллекции, посвященной картам Таро, и забытый вкус путешествий — в Рим с Valentino и в Милан c кутюрной коллекцией Armani Prive. Были колдовские своды пустого Grand Palais и образцовый Chanel для своих: среди приглашенных — только музы дома: Марион Котийяр, Ванесса Паради, Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп.

На другую планету, населенную персонажами в фантастических платьях, нас отправила кудесница Iris van Herpen. Александр Вотье и главные оптимисты моды Viktor & Rolf заставили вспомнить о вечеринках-шабашах, где страшнейший из пороков — незаметность. Вотье перенес действие в клуб, творческий дуэт Viktor & Rolf — в заброшенный паркинг. Дизайнеры, как молодые, так и опытные, сделали ставку на максимализм с элементами мистики. Шарль де Вильморан срежиссировал таинственный кукольный театр, дебютанты haute couture дизайнеры из Area воскресили платья из наследия Эманюэля Унгаро, Ива Сен-Лорана и Кристобаля Баленсиаги.

Дэниел Розберри в Schiaparelli задался целью реанимировать сюрреалистический дух великой основательницы, дьявольски самоуверенной Эльзы Скьяпарелли. В своем манифесте он размышляет о современной высокой моде: «Что такое кутюр в представлении людей? Тонкая вышивка, кружево, юбки из километров шелка — безобидная манера одеваться, как в сказке. Взгляд не изменился с золотого века haute couture, с 50-х годов. Я же хочу создавать альтернативный кутюр, в котором фантазия не ограничивается платьями принцесс».

Тенденция не новая. В быстрый век равноправной моды сказочные чары haute couture стали терять свою власть. «С эстетической точки зрения haute couture всегда стремится к творческому идеалу, однако вполне вероятно, что в будущих коллекциях мы увидим больше деталей, связанных с комфортом»,— считают в Федерации высокой моды.

В этом контексте кажется совершенно закономерным участие в неделе haute couture в качестве специального гостя Альбера Эльбаза. После шестилетней паузы из-за неприятного развода с Lanvin дизайнер вернулся в мир моды с идеями из других миров. Мода не должна рассказывать сказки, она должна рассказывать о реальности, резюмирует Эльбаз. Сегодня он видит магию не в пыльных вековых архивах почтенных домов моды, а в идеях инженеров Пало-Альто, в открытиях и стартапах Кремниевой долины.

В первой коллекции для своего нового бренда AZ Factory Эльбаз объединил свою страсть к женственности и вневременной элегантности с самыми последними технологиями проектирования одежды и тканей и актуальной повесткой. Нарядный верх — для конференций в зуме, спортивный низ — для удобства и йоги между двумя встречами. Фокус, которым мы в совершенстве овладели за прошедший год.

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Да и судя по кутюрным коллекциям, творческая энергия дизайнеров не иссякла, а даже наоборот, команды домов, режиссеры, видеохудожники, музыканты, актеры и все возможности новых технологий им в помощь. Сплоченность чувствовалась даже через экран, и это посильнее амулетов. Охваты и просмотры росли в геометрической прогрессии — никогда раньше дефиле haute couture не получали доступа к такой масштабной аудитории. К тому же необходимость экспериментировать с показами в видеоформате открыла брендам новые возможности, новые ракурсы и инструменты, позволяющие эффективнее выстраивать имидж, позиционировать марку и в конечном итоге дотягиваться до покупателей. Неудивительно, что онлайн-продажи люксовых домов в 2020 ковидном году бодро шли в гору: плюс 50%. Цифры по haute couture — тайна за семью печатями, и не выпытать ее ни за какие off records, но, как показывают кризисы, этот сегмент — один из самых стабильных.

Однако магии не случилось, как не случается при просмотре трансляций спектаклей или виртуальных выставок. Если переводить на язык искусства, haute couture — это тотальная инсталляция. На нее нельзя смотреть со стороны. Только находясь внутри. Поэтому сколько бы ни говорили, что мир моды официально вступил в новую эру phygical, где физический опыт сосуществует с виртуальным, и что теперь — о радость! — можно получить место в первом ряду на любой кутюрный показ, это не работает, это иллюзия. А магия — это Париж. И к гадалке ходить не надо.

Мария Сидельникова