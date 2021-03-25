Пуанты феи

Амортизация, водонепроницаемость, циркуляция воздуха, вентиляция — мы привыкли к тому, что обувь и одежда бренда Geox не только удобны, но и способны защитить от непогоды, не зря у компании десятки патентов и еще добрая сотня технологических новшеств в разработке. В новой женской коллекции есть все, что ценят покупатели изделий бренда: ультралегкие материалы, запатентованная дышащая подошва, стельки с эффектом памяти для максимального комфорта. Впрочем, Geox предлагает не только удобство, но и красоту — легкие туфельки-балетки.

Они похожи не только на современные пуанты, но и на пуанты XIX века, больше напоминающие бальные или уличные женские туфли конца века XVIII. Пришедшая тогда мода на «античность» и естественность заставила дам сменить туфли на каблуках на атласные туфельки на плоской кожаной подошве с носком прямоугольной формы. Моду на удобные туфли подхватили и некоторые танцовщицы, хотя поклонницы традиций продолжали выступать в узких туфельках на низком каблуке, но уже без декора в стиле рококо.

Пуанты привычного нам вида сначала были предназначены для исполнительниц ролей фей, богинь и прочих волшебных созданий. Но постепенно в балетном обиходе остались только они: величавость и плавность движений на пуантах привели к тому, что мягкие танцевальные туфли использовать перестали.

В балетках Geox ленты пуант имитируют кожаные ремешки, в некоторых моделях присутствует декоративный элемент в виде оборок, напоминающих складки пачек. Танцевать в туфлях Geox классический балет вряд ли получится, но поставить точку в противостоянии красоты и удобства обуви — наверняка.

Натела Поцхверия