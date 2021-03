Вышли на цвет Tiffany & Co. Colors of Nature

Фото: Courtesy of Tiffany & Co

Впервые Tiffany & Co. получили международное признание, удостоившись главного приза за искусную работу по серебру на Международной выставке 1867 года в Париже. Но уже через десять лет название компании стало прочно ассоциироваться с лучшими бриллиантами мира.

В 1878-м Tiffany & Co. приобрели ошеломляющий желтый алмаз весом 287,42 карата, добытый на месторождениях Кимберли в Южной Африке. Получившийся из него бриллиант — 128,54 карата, 82 грани — назвали Tiffany Diamond и установили в колье. (К слову, именно в этом колье без малого сто лет спустя, в 1961-м, появилась на плакатах к фильму «Завтрак у Тиффани» очаровательная Одри Хепбёрн.) В 1887 году Чарльз Льюис Тиффани закрепил начатое приобретением одной трети сокровищ французской короны. И впоследствии, уже в ХХ веке, Tiffany & Co. не раз подтверждали свой статус ювелира лучших в мире камней. Новая коллекция высокого ювелирного искусства компании убедительно доказывает: и в веке XXI эта традиция продолжается.

Кольцо Egg, желтое золото, платина, желтый и бесцветные бриллианты; шкатулка, серебро, желтое золото Фото: Tiffany & Co

В 1845 году, как известно, Tiffany первыми в мире стали выпускать ежегодный почтовый каталог своей продукции для распространения на территории США. Поскольку каталог был в обложке фирменного для компании голубого цвета, его так и назвали: Blue Book. В XXI веке Blue Book называют ежегодные коллекции высокого ювелирного искусства, но у каждой есть и второе имя. У собрания 2021 года таковым стало Colors of Nature («Краски природы»). Главный геммолог Tiffany & Co. Виктория Рейнольдс так описывает идею новой коллекции: «Формула идеальной ювелирной цветовой палитры состоит в соединении цветов, которые мы замечаем в окружающем мире, с оттенками драгоценных камней, собранных для коллекции. Каждый камень имеет исключительную глубину цвета, и именно это вдохновило нас на создание коллекции Colors of Nature».

Часы Colors of Nature, желтое золото, бриллианты Фото: Tiffany & Co

Самым смелым, если говорить о цвете, стало колье, объединившее семь драгоценных камней, на приобретение которых ушло более года — аквамарины, танзаниты, розовые, оранжевые и зеленые турмалины, рубеллит и морганит, в общей сложности 278 карат. Не менее эффектно колье, напоминающее перья экзотических птиц, с разноцветными шпинелями и фиолетовыми сапфирами общим весом более 81 и 39 карат соответственно. Есть и довольно минималистичные вещи, как, например, бриллиантовое колье с редкой жемчужиной Melo Melo весом более 95 карат. Или, напротив, подчеркнуто роскошные, как самое дорогое (более $1 млн) колье в коллекции из платины с бриллиантом огранки «маркиза» весом более 21 карата.

Брошь Butterfly, желтое золото, фиолетовые сапфиры, бриллианты Фото: Tiffany & Co

«Вся коллекция, по сути, представляет собой демонстрацию уникальных комбинаций драгоценных камней,— рассказывает Виктория Рейнольдс.— В некоторых колье мы сочетали огранку "кушон", изумрудную и овальную, в других — трапециевидные бриллианты переходят в градиент сапфиров индивидуальной огранки в сочетании с зелеными турмалинами. Эти огранки редко встретишь в таких сочетаниях, как в Colors of Nature. Особого упоминания заслуживает наша уникальная огранка "треснувший лед", которую можно видеть в брошах "Бабочка" и "Черепаха". А в колье с желтыми бериллами и аквамаринами мы вставили бриллианты в горный хрусталь так, что кажется, будто бриллианты плавают внутри оправы».

Колье Colors of Nature, платина, бриллианты Фото: Tiffany & Co

Официальная премьера коллекции состоится в апреле 2021 года. Более 600 украшений сначала будут представлены в Шанхае, а затем отправятся в путешествие по другим городам мира.

Екатерина Зиборова