Безотходность как мышление

С марта в ЕС вступил в силу закон под названием «Право на ремонт». Производители бытовой техники должны гарантировать, что приборы можно будет ремонтировать десять лет. Это должно значительно снизить электронные отходы. Принятие закона — очередной шаг к развитию экономики замкнутого цикла, которая все больше укореняется в развитых странах и бизнесе. В Фонде Эллен Макартур — основном подвижнике циркулярной экономики — разработали пять универсальных целей, призванных помочь национальным и местным властям, бизнесу и другим заинтересованным сторонам создавать такую экономику.

В свежем отчете Фонда Эллен Макартур «Универсальные цели политики циркулярной экономики» говорится, что за последние пять значительно выросло количество компаний, которые внедряют у себя подходы экономики замкнутого цикла: используют возобновляемые ресурсы для производства продукции, используют, а не утилизируют отходы производства и вторичные материалы для изготовления новых продуктов. По данным отчета, такие решения в 2019 году обеспечили 13% доходов компании Philips. Компания Caterpillar в настоящее время предлагает клиентам порядка 8 тыс. так называемых восстановленных продуктов, а Solvay поставила цель более чем вдвое увеличить продажу продукции, сделанной на основе возобновляемых или переработанных ресурсов. Подходы циркулярной экономики трансформируют целые отрасли — например, в модной индустрии, по прогнозам аналитиков фонда, к 2029 году перепродажа бывшей в употреблении одежды будет занимать большую долю, чем сегмент «быстрой моды».

Чтобы помочь национальным правительствам, региональным властям, бизнесу и другим заинтересованным сторонам вместе создавать экономику замкнутого цикла, Фонд Эллен Макартур разработал пять универсальных целей политики в области циркулярной экономики. Так, эксперты призывают стимулировать разработку соответствующего дизайна: все товары повседневного спроса и длительного обращения должны быть сконструированы и использованы так, чтобы исключить отходы и загрязнение окружающей среды.

Необходимо также разработать бизнес-модели для извлечения максимальной пользы из товаров и материалов, которые находятся в обращении на рынке. Налоговая и закупочная политика должна помогать обмену, перепродаже и ремонту товаров, организации раздельного сбора и переработки отходов, созданию рынков вторичных материалов и побочных продуктов производства.

Еще одна задача — разработать экономические стимулы и регуляторные требования, которые бы сделали решения в рамках циркулярной экономики нормой, а не исключением. Налоговые льготы, субсидии, организация государственных фондов развития, грамотное управление рынком труда, использование госзакупок для выхода на новые рынки — все это в конечном счете обеспечит эффект масштабирования для циркулярной экономики.

Для этого необходимо инвестировать в инновации, развитие инфраструктуры, навыки специалистов, причем привлекать как госинвестиции, так и средства частных инвесторов. Их нужно направлять в первую очередь на междисциплинарные исследования, венчурное финансирование разработки продуктов на ранних стадиях, внедрение программ обучения в школах и вузах, международную помощь и так далее.

Наконец, для системных изменений важно сотрудничество — как между властями, бизнесом и общественными организациями внутри одной страны, так и на международном уровне между государствами. Циркулярная экономика должна стать важным пунктом международной повестки, считают эксперты фонда.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» полагает, что многие из заявленных Фондом Эллен Макартур целей уже сейчас входят в таксономию ESG — экологических, социальных и управленческих параметров деятельности компании. «Это и сохранение биоразнообразия, и снижение влияния на окружающую среду, и борьба с изменением климата. Сегодня основной драйвер изменений в компаниях — инвесторы. Сокращающийся — или дорожающий — доступ к капиталу — мотивация для многих. Яркий пример встраивания российских компаний в циркулярную экономику — их обязательства достичь климатической нейтральности в 2050–2060 годах»,— обобщает он.

Директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития по России компании EY в России Сергей Дайман считает, что ключевая функция подобных исследований — формирование общественного мнения в поддержку эффективного использования материалов: продления срока жизни, повторного использования, переработки. «Что такое циркулярная экономика — многим не до конца понятно. Поэтому объяснять суть этого подхода и повышать значимость — важная задача»,— считает он. Но сама по себе идея не нова: еще советские ученые разрабатывали подобные технологии, и в России такой подход активно продвигают компании ряда отраслей — нефтегазохимии, сферы товаров массового спроса, экспериментируя с решениями для переработки упаковки, говорит господин Дайман.

Старший директор, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов также отмечает, что в ряде отраслей в России удалось добиться прогресса с точки зрения подходов циркулярной экономики. Он приводит в пример российских атомщиков, которые разработали замкнутый ядерный топливный цикл, замечая, что ничего подобного в мире не существует. «Что касается других отраслей, здесь нужно еще работать»,— считает господин Худалов, в отличие от Сергея Даймана.

В промышленности большой объем отходов, что связано с текущим технологическим укладом, и переход к новому технологическому укладу принципиально изменит подход человечества к использованию материалов. В этом плане призыв Фонда Эллен Макартур к разработке и внедрению инноваций абсолютно оправдан, отмечает господин Худалов. Например, совершенствование аддитивных материалов и технологий 3D-печати резко снизит потребность в ресурсах — то, на что раньше уходил 1 кг стали, теперь потребует 300 г стального порошка. Другая проблема — сверхпроводимость. Мы по-прежнему не умеем эффективно передавать энергию и хранить ее, но разработка сверхпроводимых материалов в будущем в разы уменьшит потребность в полезных ископаемых и объем отходов, говорит аналитик.

Между тем формирование циклической экономики требует серьезной регулирующей роли государства с тем, чтобы обеспечить сбор, повторное использование и поддержать переработку материалов, убежден Сергей Дайман.

Наталья Горова