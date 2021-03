Рассадники постапокалипсиса

В «Ъ-Регенерации» изучили отчеты исследовательских, коммерческих, некоммерческих и информационных платформ SustainAbility Institute by ERM, GreenBiz, Center for Sustainability and Excellence и Sustainable brands, выделив десять ключевых глобальных трендов, которые будут определять приоритеты бизнеса в области устойчивого развития в 2021 году и в обозримом будущем.

Корпорации обгоняют многие государства по масштабу влияния и объему ресурсов. По данным правозащитной организации Global Justice Now, 69 из 100 крупнейших экономик мира в 2017 году — это корпорации, а не государства. Без участия бизнеса достижение Целей устойчивого развития невозможно, и именно бизнесу, деятельность которого часто является источником социальных и экологических проблем, отводится значимая роль в преодолении сегодняшних глобальных вызовов человечества.

События 2020 года — пандемия коронавируса, движение за расовое и социальное равенство, резкое усиление экологических целей и политики многих стран и компаний — изменили не только привычный уклад жизни, но и позволили переосмыслить ценности, на которые опирается бизнес.

Человеческий капитал и права человека

Управление человеческим капиталом — важнейший компонент долгосрочной устойчивости компаний. Пандемия COVID-19 и общественные движения, такие как #MeToo и Black Lives Matter, ускорили развитие этой тенденции: во время кризиса именно люди играют исключительную роль в способности компаний реагировать на вызовы и реализовывать новые идеи.

«До последнего времени больше внимания уделялось экологическому фактору E — всему, что связано с охраной природной среды. События прошлого года подчеркнули центральную роль сотрудников в обеспечении устойчивости бизнеса и развернули фокус внимания компаний на S — социальный компонент устойчивого развития»,— отмечает главный консультант ERM Eurasia Виктор Давыдов. Оценивая компании, инвесторы уделяют социальному аспекту большое внимание: качественное управление человеческим капиталом создает потенциал для увеличения стоимости их портфеля. «В ближайшее время от компаний понадобятся дополнительные усилия по разработке социальных программ и пересмотру кадровых политик, инвестиции в обеспечение работы на дому и поддержание благополучия и психического здоровья сотрудников»,— считает господин Давыдов.

Компании ставят перед собой новые, все более амбициозные цели по части расовой справедливости, гендерного равенства и инклюзии. Продолжают развиваться и добровольные механизмы, направленные на защиту прав человека. Так, например, в 2020 году была выпущена новая версия Принципов Экватора — стандарта выявления, оценки и управления экологическими и социальными рисками, который поднял планку требований к соблюдению прав человека и коренных народов.

Защита климата, низкоуглеродное развитие и декарбонизация

Хотя проблема изменения климата в международной природоохранной и политической повестке занимает центральное место, компании и государства по всему миру так и не смогли предпринять достаточных действий для выполнения целей Парижского соглашения. В 2021 году это может измениться по целому ряду причин, таких как ужесточение соответствующего регулирования в ЕС, возвращение США в Парижское соглашение и предстоящая в ноябре конференция ООН по изменению климата COP26. Очевидно, что в 2021 году число заявлений компаний о переходе к низкоуглеродному развитию продолжит расти. Помимо снижения выбросов ожидается рост интереса к технологиям по улавливанию и хранению углерода, продолжение перехода к возобновляемой энергетике, развитие производства зеленого водорода.

В текущем году мы, вероятно, также будем наблюдать рост интереса к «природным решениям» для компенсации выбросов, считают аналитики GreenBiz. До недавнего времени в качестве естественных резервуаров углерода выступали леса и почвы, но в скором времени к проектам депонирования углерода наземными экосистемами добавятся инициативы по поглощению CO2 океаном («голубой» углерод).

Сохранение экосистем и биоразнообразия, учет экосистемных услуг

Важное место в повестке 2021 года занимает проблема потери биоразнообразия и сохранения экосистем. Во многом усилению этого тренда способствовала пандемия. В 2020-м эксперты Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) опубликовали «Отчет о пандемии», в котором предупредили мировое сообщество об опасности новых эпидемий в случае, если деградация экосистем продолжится.

Способствовать сохранению экосистем должен запуск Рабочей группы (в нее входят структуры ООН и природоохранные организации) по раскрытию финансовой информации, связанной с зависимостью бизнеса от природной среды (TNFD). По аналогии с Рабочей группой по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD), действующей с февраля 2020 года, инициатива призвана способствовать раскрытию нефинансовыми и финансовыми компаниями данных об их воздействии на природу и соответствующих рисках. Новая система отчетности будет разработана в 2021 году и протестирована в начале 2022-го, после чего станет общедоступной. Предполагается, что TNFD поможет также оценить экономическую стоимость экосистемных услуг, которыми «бесплатно» пользуется бизнес.

Внедрение принципов ESG в операционную активность

В последние годы появляется все больше свидетельств того, что развитие компаниями ESG-факторов (экологических, социальных и управленческих) повышает эффективность и устойчивость бизнеса, принося пользу обществу. По данным инвесткомпании Fidelity International, за девять месяцев 2020 года (за исключением апреля) компании с высоким рейтингом устойчивости демонстрировали лучшие финансовые результаты в сравнении с теми организациями, которые занимали средние и низкие позиции в рейтинге. Все больше компаний рассматривают ESG как ключевой компонент своей бизнес-стратегии, интерес к ESG-инвестированию продолжает расти и, по-видимому, скоро станет мейнстримом не только среди институциональных, но и среди частных инвесторов.

Формирование политики государств

В числе зарождающихся тенденций, которые трудно было себе представить еще десять лет назад,— проактивное экологическое и социальное лоббирование корпораций. Компании влияют на политику государств как напрямую, так и опосредованно: демонстрацией соответствия текущему регулированию и более высокого, чем у государства, уровня экологических и социальных стандартов и целей. По прогнозам SustainAbility Institute, в новом десятилетии именно такая практика станет лучшей. Все больше компаний понимают, что здоровье граждан и экосистем — важная часть финансового благополучия их бизнеса, объясняют эксперты GreenBiz. Все больше примеров, когда бизнес поддерживает самые прогрессивные стандарты и берет на себя повышенные обязательства. Например, в 2020 году более 1,5 тыс. компаний публично заявили о поддержке рекомендаций TCFD.

Достижение устойчивых цепочек поставок

Социальные, экологические и управленческие риски в цепочке могут нести для компаний значительные операционные, финансовые и репутационные издержки. Пандемия ясно дала понять: устойчивость бизнеса зависит от устойчивости всей производственной цепочки. Чтобы добиться наибольшего влияния на поставщиков, бизнес уже сегодня создает партнерства и коллаборации, направленные на внедрение ESG-стандартов по всей цепочке. Примером такого партнерства может служить Инициатива фармацевтической цепочки поставок (PSCI), которая объединила 50 компаний индустрии, в числе которых такие гиганты, как Teva, Bayern, Pfizer и Sanofi.

Технологии для устойчивости

По данным американской платформы облачных коммуникаций Twilio, COVID-19 стал мощным стимулом для цифровизации компаний: 97% руководителей крупных предприятий по всему миру заявили, что пандемия ускорила их цифровую трансформацию.

Компании будут во все большей степени использовать цифровые инструменты для улучшения показателей устойчивости, включая управление информацией ESG по всей производственной цепочке. Специалисты Center for Sustainability and Excellence прогнозируют значительные изменения сферы экоуслуг и консалтинга благодаря технологиям искусственного интеллекта, которые обеспечат более оперативную отчетность, эффективные и точные оценки и как результат рост инвестиций в ESG.

Капитализм для всех заинтересованных сторон

Тезис о том, что основная цель бизнеса,— получать прибыль, окончательно потерял свою актуальность. Все больше руководителей компаний и политиков по всему миру склоняются к модели «капитализма стейкхолдеров», когда компании работают не только в интересах своих акционеров, но и во благо широкого круга заинтересованных сторон: покупателей, сотрудников, поставщиков и местных сообществ. «Компании могут удовлетворить потребности всех заинтересованных сторон и оставаться прибыльными»,— отметила Лоррейн Уилосон, управляющий директор по инвестиционным продуктам JUST Capital, в ходе онлайн-конференции под эгидой сообщества устойчивых брендов Sustainable brands, посвященной трендам 2021 года.

Циркулярная экономика, устойчивое производство и потребление

Обеспечение устойчивого производства и потребления невозможно без устранения взаимосвязи между экономическим ростом и использованием исчерпаемых ресурсов планеты. В июне 2020 года Фонд Эллен Макартур опубликовал заявление, в котором более 50 мировых лидеров из разных областей, включая бизнес, правительства и НКО, обязались ускорить переход к циркулярной экономике после пандемии.

Компании внедряют решения, направленные на повышение эффективности использования ресурсов, их повторное использование и переработку, а также анализируют влияние своих товаров и услуг на природу и человека на протяжении всего жизненного цикла продукта, отмечают в The SustainAbility Institute.

Дальнейшему развитию как циркулярной экономики, так и устойчивого производства в целом будет способствовать целый ряд факторов, среди которых отказ Китая от импорта отходов, движение за химическую безопасность потребительских товаров, развитие биоэкономики, план действий ЕС по циркулярной экономике, а также развитие инструментов для оценки результатов действий компаний, например предложенные международной организацией WBCSD индикаторы перехода к циркулярной экономике (Circular Transition Indicators).

Прозрачность, искренность и последовательность

С ростом вовлеченности людей в политическую и общественную жизнь значительные репутационные риски для компаний представляет расхождение между заявленными ценностями и действиями компаний. Потребители расценивают такую непоследовательность как лицемерие со стороны бизнеса и теряют к нему доверие. Элизабет Доти, директор Целевой группы по корпоративной политической ответственности Института глобального устойчивого предпринимательства Эрба Мичиганского университета (The Erb Institute for Global Sustainable Enterprise), во время онлайн-конференции сообщества Sustainable brands предложила сократить разрыв между публичными амбициями бизнеса и его непубличной политической деятельностью с помощью внедрения корпоративной политической ответственности — инструмента, который поможет скоординировать действия внутри компании и привести ее политику в соответствие с ценностями.

Особенно важны последовательность и прозрачность в свете растущего влияния нового поколения потребителей — поколения Z, чьими основными ценностями являются социальная справедливость и фокус на будущем. Прозрачность — это цена, которую необходимо заплатить компаниям, чтобы эффективно продавать поколению Z, отметил Джефф Фромм, президент FutureCast. Вчерашние тинейджеры проницательны и готовы платить больше за те бренды, которые решают общественные проблемы и отражают их собственные ценности.

Дарья Кузнецова