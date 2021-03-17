Косачев стал вице-спикером Совета федерации

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев (представляет Марий Эл) единогласно избран вице-спикером верхней палаты парламента. На этом посту он сменил сенатора от Дагестана Ильяса Умаханова. Господин Косачев возглавлял комитет по международным делам с декабря 2014 года.

На заседании также принято решение назначить господина Умаханова специальным представителем Совфеда по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, она пройдет в России в мае 2022 года.

На должность главы комитета по международным делам переходит бывший замглавы МИД РФ, первый замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Григорий Карасин (сенатор от Сахалинской области).