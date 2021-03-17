Общественные обсуждения проектов планировки Театрального спуска продлятся месяц

Администрация Ростова вынесет на общественные обсуждения проекты планировки и межевания Театрального спуска для размещения дороги, сообщает пресс-служба администрации. Обсуждения будут проходить с 19 марта по 21 апреля.

Согласно городской планировке, в центральной части спуска предусмотрено размещение магистральных улиц, а также создание бульвара и зеленой зоны. «Реализация планировочных решений позволит обеспечить удобные транспортные связи, а также создать дополнительные пешеходные зоны, связав Театральный спуск с продолжением набережной реки Дон»,— отмечается в сообщении. Отмечается, что в будущем в районе, где Театральный спуск примыкает к ул. Береговой, будет разбит парк.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, администрация Ростова заявляла, что проект строительства дороги на Театральном спуске должен был быть завершен летом 2020 года.

Напомним, 21 августа 2017 года в Ростове в районе Театрального спуска произошел крупный пожар. Его площадь составила почти 33 тыс. кв. м, было уничтожено около 130 домов. После этого Гордума внесла в генеральный план Ростова изменения, согласно которым территорию Театрального спуска определили как зону общественно-культурного назначения. На ней запрещено жилищное строительство, владельцы сгоревших домов получили жилье в других районах города.

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Наталья Шинкарева