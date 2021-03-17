Федеральная премия Urban Awards определит лучшие новостройки страны Оргкомитет объявляет о продолжении приема заявок на 13-ю федеральную премию в области городского девелопмента Urban Awards 2021. По традиции церемония награждения состоится летом в Санкт-Петербурге

Для застройщиков участие в премии — отличная возможность поддержать репутацию, укрепить позиции на рынке, а также получить конкурентные преимущества для продвижения своего продукта.

Для потенциальных покупателей недвижимости премия — гарант качества проектов, отмеченных званиями Urban Awards, гид по первичному рынку недвижимости России и ориентир в выборе лучшего жилья. Независимым консультантом премии в 12-й раз выступит консалтинговая фирма PwC. В этом году впервые по итогам премии Urban Awards оргкомитет совместно с ЦИАН сформирует рейтинг проверенных новостроек.

Основные приоритеты премии Urban Awards — объективность и прозрачность оценки. Все претенденты подвергаются тщательной экспертизе в несколько этапов. Сначала анкетные данные проектов, подавших заявку на участие, проходят обработку программой «Система объективной оценки», которая ежегодно обновляется и улучшается с учетом текущей конъюнктуры рынка. Программа выставляет баллы каждому участнику. Затем к оценке приступает жюри премии, которое дает баллы номинантам по ряду критериев. Исходя из распределения баллов формируется шорт-лист претендентов, которые проходят процедуру очной проверки экспертной комиссией. В процессе выездов на площадки жюри проверяет достоверность заявленных в анкетах сведений, отмечает особенности проектов, а также задает уточняющие вопросы номинантам. Победители премии определяются на финальном заседании комитета жюри, где финалисты защищают свои проекты.

К участию приглашаются строящиеся и готовые жилые объекты Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других субъектов Федерации, завершающие свое строительство согласно проектной декларации в период с III квартала 2020-го по II квартал 2021 года.

Со списком номинаций можно ознакомиться на сайте премии.

Торжественная церемония награждения лучших жилых проектов страны — победителей премии Urban Awards 2021 — состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.

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