Трамп хочет видеть Меган Маркл среди своих соперников на президентских выборах

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что если герцогиня Сассекская Меган Маркл выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах США, он «еще больше будет расположен к тому, чтобы баллотироваться». О своем возможном участии в выборах господин Трамп намекнул 1 марта. О том, что возможность баллотироваться рассматривает госпожа Маркл, 13 марта со ссылкой на источники написала газета Daily Mail.

«Я надеюсь, что это (участие Меган Маркл в выборах.— “Ъ”) произойдет»,— сказал господин Трамп в интервью в эфире телеканала Fox News. По его словам, участие герцогини Сассекской в выборах усилило бы его желание баллотироваться.

По данным опроса Morning Consult/Politico, после проигранной кандидату от демократов Джозефу Байдену президентской гонки 79% республиканцев сохранили положительное отношение к Дональду Трампу. Большинство конгрессменов и сенаторов от партии также сохраняют ему лояльность.

О том, как Дональд Трамп борется за сохранение своего влияния,— в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».